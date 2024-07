Anchetatorii inca mai cauta motivul pentru care tanarul Thomas Matthew Crooks l-a impuscat pe Donald Trump. Nu au gasit absolut nicio informație in telefonul mobil ala acestuia. Un detaliu important este ca un lunetist de la Secret Service l-a vazut pe acoperiș și l-a fotografiat pe atacator. I-au facut o poza atacatorului Potrivit postului de […] The post Momente tragi-comice inainte de tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump: un lunetist l-a vazut și l-a fotografiat pe atacator first appeared on Ziarul National .