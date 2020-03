Stiri pe aceeasi tema

- „Dragii mei prieteni și critici, Va rog, aduceti-va contribuția și fiți parte a stoparii raspandirii COVID-19! Fiecare zi care trece aduce cifre ingijoratoare despre evoluția COVID-19 in Romania. In fiecare zi numarul celor infectați, al celor aflați in carantina sau in autoizolare este mai mare decat…

- Raspandirea coronavirusului in spitalele din Romania pare a fi de neoprit. Reprezentantii Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi au anuntat, marti dimineata, ca a fost depistat pozitiv un pacient care a fost transferat la Clinica de Gastroenterologie de la Spitalul Judetean Suceava.Purtatorul…

- 27 de cadre medicale din Spitalul Județean Suceava sunt confirmate pozitiv la infecția cu noul coronavirus. Este vorba despre 18 medici și 9 asistenți medicali care sunt internați in secția extinsa de Boli Infecțioase.„Situația cazurilor pozitive de COVID-19 in randul personalului medical…

- - UDMR va vota pentru incuviintarea decretului presedintelui Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, a anuntat joi presedintele Uniunii, Kelemen Hunor.Citește și: Angajații de la Ford intra in șomaj tehnic: peste 6000 de oameni vor primi salarii mai mici…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la New York, unde a participat la Adunarea Generala a ONU, ca si-ar dori ca romanii din diaspora sa se intoarca in tara. Seful statului si-a lansat cartea „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, cu acest prilej, iar la eveniment a fost prezenta si Ramona Manescu,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunțat ca saptamana viitoare va sesiza Curtea Constituționala referitor la Ordonanța de Urgența pe sanatate, ordonanța despre care mai mulți specialiști cred ca este periculoasa și poate destabiliza sistemul sanitar din Romania.

- In anii ’90, Dorin Boboc pleca in America sa-si urmeze visul, acela de a deveni inginer in constructii de avioane. A facut facultatea la New York si in scurt timp s-a angajat la una dintre cele mai mari companii producatoare de avioane militare si submarine nucleare. Nu era o meserie usoara, insa era…

- 2020 va fi anul marilor confruntari, cu multe evenimente cu miza mare, cu rasturnari de situatie spectaculoase si, sigur, un an in care PMP va face diferenta, scrie marti, pe Facebook, presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. "Romania, iti multumesc! 2019 a fost un an plin de provocari,…