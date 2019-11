Stiri pe aceeasi tema

- Giani Kirița (42 de ani) a comentat situația dificila in care se afla clubul Dinamo, la care a evoluat in trecut. Fostul fotbalist spune ca, din informațiile sale, datoriile clubului bucureștean sunt mai mari de 4 milioane de euro, așa cum s-a vehiculat inițial, potrivit Mediafax.In același…

- Alina Vidican are probleme cu legea. Fosta soție a lui Cristi Borcea risca sa i se deschida dosar penal pentru incalcarea anumitor reguli și restricții. Alina Vidican s-a mutat in America dupa desparțirea de Cristi Borcea, tatal celor doi copii ai sai și se pare ca a devenit…o fire mai rebela și spunem…

- Victor Becali, un apropiat al lui Cristi Borcea, a dat detalii despre acesta și a spus ca nu crede ca omul de afaceri, aflat acum in Penitenciarul Jilava, se va intoarce la Dinamo. „Vorbesc cu el. A fost propus pentru eliberare condiționata la comisia de la penitenciar. Acum e cazul la Tribunal dupa…

- Cristi Borcea (49 de ani) numara zilele care au mai ramas pana va fi eliberat condiționat, dar pentru asta și muncește in cadrul Penitenciarului Jilava. Giovanni Becali, bun prieten cu Borcea, a dezvaluit și locul in care ”trage” fostul acționar dinamovist pentru a-și recaștiga libertatea cat mai…

- Marti, Judecatoria Sectorului 4 a dezbatut cererea lui Cristian Borcea, insa magistratul care se ocupa de acest caz a amanat cu o zi pronuntarea unei solutii, scrie agerpres.ro. "Am participat in aceste cinci luni la cursuri si programe. Am platit prejudiciile, plus doua milioane euro penalitati.…

- La sfarșitul lunii mai, Tribunalul București a menținut decizia Judecatoriei Sectorului 5, care ii respinsese la randu-i pe 24 aprilie, cererea de eliberare condiționata și a hotarat ca omul de afaceri poate depune o noua cerere de eliberare condiționata incepand cu 2 septembrie, ceea ce fostul finanțator…

- Cristi Borcea, 49 de ani, este de pe 8 februarie 2019 in inchisoare, fiind condamnat 5 ani in Dosarul Retrocedarilor, dar in curand va avea din nou dreptul sa formuleze o cerere de eliberare. Tribunalul București a menținut la sfarșitul lunii mai decizia Judecatoriei Sectorului 5 care ii respinsese…

- Cristi Borcea, condamnat in Dosarul Retrocedarilor, este in inchisoare de pe 8 februarie, dar ar putea primi o veste uriașa la inceputul acestei luni, cand va avea din nou dreptul sa formuleze o cerere de eliberare. La sfarșitul lunii mai Tribunalul București a menținut decizia Judecatoriei Sectorului…