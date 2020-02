Momente tensionate in Parlament, la audierea lui Citu: Cresc sau nu pensiile la 1 septembrie?

Florin Citu, ministrul demis si propus pentru Finante, este audiat in comisiile reunite de Buget-Finante ale Parlamentului.



Citu si-a inceput prezentarea cu un scurt bilant al activitatii sale in cele 3 luni de guvernare, dar a fost intrerupt de presedintele sedintei Viorel Arcas, care i-a transmis sa spuna ce va face ca viitor ministru al Finantelor, nu ce a facut ca fost ministru.



Dupa ce a incercat sa explice ca programul de guvernare pe 2020 depinde foarte mult de ceea ce s-a intamplat in 2019 in guvernarea social democrata, Florin Citu s-a conformat si a continuat prezenterea…