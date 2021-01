Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce au aparut imaginile care ii aveau in prim plan pe Brigitte și Florin Pastrama la secția de Poliție, toata lumea a inceput sa-și ridice semne de intrebare! De ce au mers, de fapt, cei doi la oamenii legii? Bruneta a recunoscut la Antena Stars! Incredibil ce a facut!

- Laurette Atindehou, 36 de ani, fosta iubita a lui Ion Țiriac a pus ochii pe dinamovistul Magaye Gueye, 30 de ani, proaspat sosit la Dinamo. Legatura dintre cei doi e foarte vizibila pe Instagram, rețea de socializare pe care amandoi sunt activi. Laurette ii da like-uri și posteaza comentarii cu inimioare…

- Brigitte a ajuns la capatul puterilor, iar in exclusivitate pentru Antena Stars vedeta a anunțat ca s-a desparțit de Florin Pastrama, soțul ei! Separarea s-a produs din cauza problemelor pe care soțul sau le are cu familia lui!

- Brigitte a divorțat de Ilie Nastase și și-a refacut viața alaturi de Florin Pastrama. Bruneta nu a negat niciodata problemele care au existat in casnicia cu fostul tenismen, iar acum a facut o dezvaluire neașteptata in cadrul reality-show-ului pe care il are la Antena Stars. Fosta concurenta de la Ferma…

- Binemeritata vacanța a familiei Pastrama din Delta Dunarii s-a transformat rapid intr-o adevarata drama. In timp ce Florin Pastrama incerca sa fie un domn in fața soției sale, mai rau a enervat-o, Brigitte ajungand in doar o secuda de la extaz la agonie.