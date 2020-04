Stiri pe aceeasi tema

- Adda și șoțul ei au fost eliminați de la Asia Express, in ediția de marți seara, urmand ca in aceasta seara, sa aiba loc marea finala. Razvan Fodor, Sorin Bontea, Speak și Ștefania vor lupta miercuri, pentru amuleta de 30.000 de euro. La scurt timp dupa ce s-a aflat ca au ajuns pe locul trei și ca au…

- Știm finaliștii Asia Express 2020! Din pacate, Adda și Catalin au parasit concursul Asia Express 2020, dupa ce au primit un „banuț” roșu, ceea ce inseamna eliminare. Astfel, maine, de la 20:30, Fodor și Bontea pe de o parte și Speak și Ștefania pe de alta parte vor lupta pentru trofeul Asia Express…

- Adda, Catalin, Speak, Ștefania, Alex Abagiu și Radu, concurenții de la lupta pentru ultima șansa din semifinala Asia Express 3 devin cei mai buni spioni pe care i-a vazut Taiwan-ul. Cei șase agenți trebuie sa distribuie un colet unui barbat din parc.

- Adda și Catalin Rizea, Speak și Ștefania, dar și Alex Abagiu și Radu sunt cele trei echipe care se vor lupta pentru un loc in ulima etapa din Asia Express, sezonul 3. Avem deja o prima echipa finalista, cea formata din Sorin Botea și Razvan Fodor. "Reactoarele" au strans cele mai multe monede și s-au…

- Duminica aceasta, imediat dupa Observator, Antena 1 da startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care pleaca in cursa ce le poate asigura un loc in marea finala.

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au parasit competiția Asia Express, dupa o cursa nebuna, alaturi de Adda, Catalin, Sorin Bontea și Razvan Fodor. Din pacate pentru acestea, ancora de la Gina a fost roșie, așa ca au fost nevoite sa plece acasa. Carmen Grebenisan si Alina Ceusan au fost eliminate de…

- Alex Abagiu a avut prima reacție dupa ce s-a retras din jocul pentru amuleta la Asia Express, reușind sa iși surprinda colegii cu atitudinea lui. De altfel, el a renunțat practic la șansa de a cașiga amuleta care ii oferea anumite avantaje in joc.Ștefania și Speak, Alexandru Abagiu și Radu Vladuț, Adda…

- In cursa pentru imunitate, Adda si Catalin au avut parte de o cearta urata. Totul a inceput de la transport, acestia avand mari probleme cu gasitul masinii care sa ii duca mai departe in cursa. In momentul in care au gasit masina, stresul si nervii era deja acumulati, iar Adda a rabufnit: "Hai ca…