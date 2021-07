Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul campioanei României a fost aplaudat la scena deschisa în momentul în care a pașit pentru prima data pe gazonul stadionului „Dr. Constantin Radulescu”, iar pe durata meciului CFR Cluj - Borac Banja Luka 3-1 fanii i-au…

- Cehul Dusan Uhrin a plecat vineri in Cehia, iar acesta este gata sa revina la Dinamo, in ciuda problemelor financiare. Antrenorul „cainilor” a transmis ca va reveni luni in Romania, dar sursele GSP.ro au confirmat ca aceasta va fi in București marți, fiind plecat pentru a rezolva anumite probleme medicale.…

- Romania gazduiește, pe 13 iunie, in premiera, pe Arena Naționala din București, jocul dintre Austria și Macedonia de Nord. Este prima data cand un turneu final are loc pe teritoriul statului roman, iar in tribunele stadionului se afla inclusiv premierul Florin Cițu. Fanii macedoneni au invadat centrul…

- Marius Șumudica (50 de ani) va fi antrenorul celor de la FCSB. Fanii bucureștenilor nu au primit bine informația și constesta decizia. FCSB - CS Universitatea Craiova, totul AICI Numirea lui Marius Șumudica la FCSB a venit de nicaieri. Antrenorul crede ca va gestiona bine relația cu Gigi Becali, patron…

- Prima semifinala a concursului se difuzeaza in aceasta seara, in direct si in exclusivitate la TVR 1, TVR International si online pe TVR+, incepand cu ora 22.00. Fanii din 18 țari au posibilitatea sa voteze Romania de pana la 20 de ori de pe același numar de telefon. Marți, 18 mai, are loc prima semifinala…

- Mircea Lucescu (75 de ani) a caștigat tot ce se putea cu Dinamo Kiev in acest sezon, dar nu va avea o vara liniștita. Antrenorul roman va fi alaturi de naționala Ucrainei la meciurile de la Euro 2020. Mircea Lucescu, triumf in Cupa Ucrainei! Cronica meciului care i-a adus al 3-lea trofeu pe banca lui…