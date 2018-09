Stiri pe aceeasi tema

- Ca parinti, avem multe roluri in viata copiilor nostri. Suntem prieteni, bucatari, soferi, asistenti medicali, animatori, bodyguarzi. Insa cel mai important dintre toate este rolul de profesor.

- Anda Calin, primele declarații despre desparțirea de Liviu Varciu. dar și despre depresia cu care s-a confruntat. Fosta iubita a actorului a marturisit ca a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de acesta, iar copilul pe care il au impreuna a fost unul foarte dorit. Este pentru prima data cand…

- Un copil de sapte ani, bolnav de autism, a disparut vineri din localitatea Dumbraveni, fiind cautat de mai multe forte de ordine cu caine de urma si voluntari, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea.

- Viața lui Marius Elisei s-a schimbat la 360 de grade, dupa ce a cunoscut-o pe Oana Roman. Pe langa faptul ca a devenit persoana publica – iar acest lucru aduce nu doar avantaje, ci și dezavantaje –, el a fost nevoit sa se maturizeze foarte repede, mai ales ca fiica fostului premier a ramas insarcinata…

- Gemeni Pentru gemeni, cea mai dificila luna a acestui an va fi august, cand acesti nativi vor avea probleme in relatia cu persoana iubita, dar si in relatiile cu partenerii din plan profesional. Ca sa se pregateasca pentru aceasta luna, gemenii trebuie sa fie foarte bine lamuriti in legatura…

- Daca esti in cautarea unor experiente amoroase unice, astrologii te pot ajuta. Acestia au realizat TOPUL celor mai bune zodii la pat iar rezultatul este unul de zile mari. Iata care sunt nativii care te pot duce pe culmile placerii:

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, ''dupa a doua condamnare, ar trebui sa dispara pur si simplu din viata publica romaneasca'', a declarat, sambata, la Sibiu, presedintele Klaus Iohannis. "Eu m-am exprimat de prea multe ori despre aceste chestiuni ca sa ma astept sa mai tina Dragnea cont de…

- Infarctul miocardic apare in momentul in care se produce un blocaj la nivelul unei artere coronare. In cazul unui infarct miocardic, primele secunde pot face diferența intre viața și moarte și exista 4 lucruri care pot salva viața pacienților.