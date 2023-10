Spectacol de zile mari, pe cerul din apropierea Bucureștiului. Locuitorii din Tunari au avut parte de un roșu aproape ireal. Locuitorii din Tunari, dar si bucureștenii aflați in apropiere, au avut parte, in aceasta seara, de un spectacol natural de zile mari. La apus, cerul s-a colorat, pur și simplu, in rosu. Un peisaj frumos, dar parca și puțin inspaimantator. O fi de bine sau de rau? Așteptam explicația specialiștilor. The post Momente magice intr-un cartier rezidențial de langa București. Cerul „in flacari” la Tunari appeared first on Puterea.ro .