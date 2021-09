Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul prezentator Andi Moisescu s-a numarat printre invitații de seama ai Simonei Halep, la nunta sportivei cu Toni Iuruc. In timp ce participa la cununia civila a celor doi, vedeta PRO TV a primit o mega-veste! Pentru moderatorul TV a fost un șoc, pentru ca nu se aștepta la un așa anunț. Andi Moisescu…

- O minora in varsta de 11 ani a fost lovita de un automobil in aceasta dimineața in jurul orei 7:50. Incidentul a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare din sectorul Centru al Capitalei. Oamenii legii sunt la fața locului pentru a cerceta cazul.

- Horia Moculescu a trecut prin clipe ingrozitoare in timp ce se afla la o petrecere. Clipe ingrozitoare pentru Horia Moculescu Indragitul compozitor are probleme grave de sanatate. Horia Moculescu are 84 de ani, iar afecțiunile de care sufera și-au spus cuvantul cand se aștepta mai puțin. In urma cu…

- Accident grav in Maramureș! Trei femei și un copil in varsta de 6 ani au ajuns de urgența la spital, in urma unui accident auto in localitatea maramureșeana Rogoz. Iata cum a avut loc incidentul!

- Cunoscutul interpret de manele, Andrei Velcu (Tzanca Uraganu) a fost amendat de polițiștii din Constanța cu suma de 500 de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. El a fost invitat sa cante la o nunta, insa petrecerea a inceput mult mai devreme, in strada, iar asta i-a deranjat pe vecini,…

- Bianca Dragușanu a iubit mult la viața ei, dar a și fost iubita de mulți masculi celebri. Genul de femeie care lasa mereu ceva in urma ei atunci cand pleaca, blondina a ramas una dintre iubirile mari din viața lui Catalin Botezatu. Culmea, sentimentul este reciproc, astfel ca, dupa mai multe relații,…

- Un bucatar din Irak a murit dupa ce a cazut intr-un ceaun urias de ciorba de pui, potrivit publicației Insider citata de Adevarul. Tanarul de 25 de ani care pregatea mancare pentru o nunta a cazut intr-un ceaun uriaș de ciorba in timp ce pregatea mancarea pentru o nunta. El a fost transportat…

- Celebrul rapper Chris Brown este acuzat ca a agresat fizic o femeie. Incidentul violent ar fi avut loc pe 18 iunie, in Los Angeles. Polițiștii au pornit imediat o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Oamenii legi din Los Angeles au fost alertați și chemați de o femeie intr-o zona din San Fernando…