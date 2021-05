Gazetarul Cristian Tudor Popescu a deschis, in direct la Digi 24, o cutie primita cadou de la directorul SIE, Gabriel Vlase. Gazetarul spune ca „operațiunea asta se numea brichisire”, in perioada de dinainte de 1989 și ca se folosea pentru „caștigarea bunavoinței unor personaje politice”.

„Am primit aceasta cutie aici, la recepția Digi24, mi-au zis fetele de la recepție – «domnule Popescu aveți chestia asta». Am scuturat din cap, am ridicat-o, nu e ușoara. Cantarește ceva și am deschis-o sa vad despre ce e vorba. Mai intai vedeți ce scrie aici, scrie «domnului Cristian Tudor Popescu,…