- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, si japoneza Naomi Osaka vor juca finala turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile clare obtinute, joi, in semifinale, la New York.

