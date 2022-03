Momente GROAZNICE pentru cel mai cotat arbitru român! A fost operat de URGENȚĂ Ovidiu Hațegan a fost operat de urgența la Timișoara, dupa ce duminica a simțit dureri puternice in zona pieptului. Ajuns la spitalul din Arad, medicii i-au comunicat ca a suferit un infarct și a fost transportat de urgența la Timișoara unde a fost operat. Medicii i-au montat stent, iar pana pe finalul saptamanii va ramane sub monitorizare medicala. Fotbalul și arbitrajul romanesc sunt zguduite de o noua veste proasta! Ovidiu Hațegan (41 de ani), cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica seara un infarct și a fost nevoie sa fie transportat de urgența la spitalul din Timișoara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

