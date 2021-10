Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 79 de ani a fost dus cu o mașina privata la Spitalul Victor Babeș din București. In autoturism se aflau alte trei persoane care au solicitat ajutorul cadrelor medicale de urgența, asta dupa ce au marturisit ca este posibil sa fie infectat cu virusul SARS-COV-2. Totodata, aceștia…

- Tragedie de proporții in Spania! Un antrenor de fitness rus a mers pe litoralul din Costa Blanca alaturi de partenera lui de viața și de o prietena comuna. La un moment dat, tanarul a observat ca femeia este inghițita de valurile agitate ale marii, așa ca a sarit sa o salveze. Din nefericire, și antrenorul…

- Aceștia au fost in vacanța in Romania vara aceasta, iar in data de 2 septembrie s-au intors in Spania. Acolo au fost testați, iar rezultatele au fost pozitive.Ulterior, tatal in varsta de 53 de ani, diabetic, a fost internat in spital, in scurt timp fiind mutat la ATI. Acesta a stat o perioada in coma…

- Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani.Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru a salva copilul. Soțul femeii a postat un mesaj cutremurator. ”In aceasta zi, draga mea soție, Dumnezeu a ales sa mi te ia de langa mine ceea ce nu…

- Adela Popescu a fost diagnosticata cu COVID-19, iar acum vedeta spune cum se simte. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a marturisit ca a avut doua zile grele, insa acum se simte mult mai bine. Adela Popescu a anunțat saptamana trecuta ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. Vedeta de la PRO TV a declarat…

- Tragedie intr-o familie din Salva. Un barbat a murit rapus de COVID, intr-un spital din Spania. Și soția lui e internata. Dorel, un barbat de 42 de ani, originar din Salva, a plecat de peste 20 de ani din localitatea natala, in Spania. Acolo a locuit impreuna cu soția sa, Ioana, și cei doi copii ai…

- Momente de groaza la Constanța, acolo unde un tanar de 19 ani s-a inecat la malul marii, intr-o zi in care marea era foarte liniștita, neexistand niciun steag roșu arborat. Martorii au solicitat urgent intervenția medicilor, dar ulterior, aceștia au fost obligați sa declare decesul. Concediu de coșmar…