Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru Oana Roman. Vedeta de la Antena Stars este in doliu, dupa ce o persoana importanta din viața ei s-a stins din viața. Vizibil indurerata, aceasta a postat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare, in semn de omagiu pentru cel decedat. Iata despre cine este vorba și prin ce cuvinte…

- Diana Dumitrescu are 37 de ani, este casatorita cu Alin Boroi de trei ani și au impreuna un baiețel, pe Carol Anton. Vedeta a trecut insa printr-un divorț, in urma cu ceva aini, iar acum a vorbit despre acea perioada din viața ei. Diana Dumitrescu este de aproape trei ani sotia unui om de afaceri si…

- Liderul formatiei Generic, Dan Ciotoi, recunoaste ca si-a inselat sotia! „S-a rupt lanțul de iubire și a inceput a rugini" - cam așa era caracterizata, in urma cu cațiva ani, viața amoroasa a lui Dan Ciotoi, atunci cand valul celebritații l-a dus in brațele altei femei, deși era casatorit.

- Helmuth Duckadam (62 de ani) a povestit unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut și a povestit cum a fost ajutat de actuala lui soție, Alexandra. Fostul mare portar al Stelei a povestit la emisiunea „Legendele”, de la Antena 1, un episod dureros, petrecut in 2007, la scurt timp dupa casatorie.…

- Sore, artista care este mama, dar care se și lauda cu un trup de invidiat, și-a dezvaluit acum secretul siluetei sale. Vedeta le-a marturisit admiratoarelor sale cum reușește sa se mențina la kilogramele dorite.

- Viorel Lis se confrunta cu mari probleme de sanatate, dupa ce a fost diagnosticat cu semipareza. Deși ii este greu, fostul edil al Capitalei o are in permanența de Oana alaturi de el, care il susține in cele mai dificile momente din viața sa. Mai mult decat atat, Viorel Lis este de parere ca fara soția…

- Claudia Pavel traiește de parca nici nu ar fi pandemie! Cantareața o ține din vacanța in vacanța prin tot felul de locuri exotice, iar daca mulți ar crede ca iși face de cap prin alte țari, ei bine singurul barbat din viața acesteia este chiar fiul sau in varsta de doar 8 ani. Dar iata ce a dezvaluit…