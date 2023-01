Stiri pe aceeasi tema

- Staff-ul tehnic și o parte a fotbaliștilor de la FC Botoșani s-au deplasat sambata la Cimitirul Pacea, acolo unde este inmormantat Ion Bordeanu, fostul portar al CS Botoșani, echipa fanion a județului din urma cu mai bine de trei decenii.

- Sinisa Mihajlovic a murit vineri, la doar 53 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu leucemia. Personaj iubit in lumea fotbalului, sarbul a aparut pentru ultima oara in public pe 1 decembrie, la prezentarea carții autobiografice a fostului mare antrenor Zdenek Zeman.

- Gala Premiilor Teatrului „Vasilache”, editia 2022. Momente emoționante. „Fara Zahar”, recital Teatrul pentru copii și Tineret „Vasilache” continua tradiția organizarii unui eveniment de excepție, Gala Premiilor Teatrului „Vasilache”. Cu acest prilej, reprezentantii executivului municipiului Botosani…

- (P) Andreea Scripcariu are 24 ani și este absolventa a Seminarului Teologic Liceal Sfantul Gheorghe din Botoșani, loc in care și-a descoperit latura artistica, inspirația, creativitatea și dragul de frumos. Ulterior a absolvit facultatea de Psihologie, iar in prezent urmeaza un master in Retorica discursului…

- Jandarmii botoșaneni vor acționa pentru prevenirea unor posibile incidente și desfașurarea in condiții de normalitate a manifestarilor comemorative organizate in Piața 1 Decembrie 1918 din municipiul Botoșani.

- ”Nimeni nu-i profet in țara lui” pare sa fie un proverb care se aplica de minune poetului și prozatorului Gellu Dorian. Inițiatorul, in 1991, a Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”, una dintre cele mai importante manifestari culturale din Romania, care se desfașoara de peste trei decenii la…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu alaturi de colegul de la „Munca”, Marius Budai dar și de președintele PSD Botoșani, Doina Federovici au luat parte la alegerile care au avut loc la Saveni.

- Banca Naționala a Romaniei, in parteneriat cu Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare Județene, a desfașurat in 18 octombrie 2022, o Lecție naționala de educație financiara cu scopul creșterii nivelului de conștientizare a importanței educației financiare in randul elevilor.