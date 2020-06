Stiri pe aceeasi tema

- „Ați schimbat lumea”, a spus liderul american al drepturilor civile Al Sharpton, joi, în cadrul unei ceremonii emoționante dedicate memoriei lui George Floyd, potrivit AFP.Membri de familie, lideri religioși sau politici și celebritați s-au adunat la Universitatea Creștina…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a criticat intervenția forțelor de ordine americane asupra protestatarilor și a comparat rasismul cu „un virus care se transmite la o varsta precoce, alimentat de prejudecati sustinute de sisteme”, scrie Agerpres. Premierul irlandez Leo Varadkar a deplans joi „absenta…

- Conform anuntului facut de avocatul familiei, Ben Crump, mai multe ceremonii in memoria sa sunt programate pana la momentul inmormantarii. Prima comemorare va avea loc joi dupa-amiaza, in Minneapolis, unde George Floyd, in varsta de 46 de ani, a murit dupa ce un politist alb i-a apasat pe…

- Noul coronavirus a ucis 369.000 de oameni in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei covid-19, anunța news.ro.PESTE SASE MILIOANE DE CAZURI Pandemia a ucis cel putin 369.086 de oameni in lume de cand a aparut in…

- Pandemia noului coronaviurs s-a soldat cu peste 206.000 de oameni in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia covid-19, potrivit news.ro.PESTE 206.000 DE MORTI Noul coronavirus a ucis cel putin 206.670 de oameni in lume de cand a aparut,…

- Potrivit Universitații Johns Hopkins, numarul victimelor coronavirusului din intreaga lume a depașit 200.000 de persoane. Prima țara dupa rata mortalitații ramine Statele Unite, unde au murit mai mult de 53.000 de pacienți cu COVID-19. Pe locul doi se afla Italia (26 400), pe locul trei – Spania (22…

- Conform ONU, specialistii se asteapta ca impactul generat de pierderea de venituri din activitati turistice, scaderea comisioanelor obtinute din calatorii si celelalte restrictii asociate pandemiei de coronavirus sa lase aproximativ 130 de milioane de oameni in conditii de foamete acuta in acest…

- Statele Unite au devenit noul epicentru al pandemiei de coronavirus, iar statisticile sunt din ce in ce mai ingrijoratoare. Aproximativ 20.000 de cazuri noi sunt raportate zilnic, iar numarul deceselor a ajuns la 3.125, la un total de aproape 165.000 de persoane confirmate cu COVID-19.