Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat ritualurile religioase la Catedrala din Galați. Ritualul spalarii picioarelor din Joia mare a fost inlocuit cu spalarea mainilor cu un ștergar. De asemenea, arhiepiscopul nu a sarutat picioarele copiilor saraci și toți participanții au purtat maști de protecție. Traditia…

- Cadourile pentru veterani pregatite de Ministerul Apararii Nationale si Asociatia “Alaturi de eroi” au ajuns zilele trecute și in județul Buzau. Mesageri au fost militari din Garnizoana Buzau care, o data cu produsele alimentare, au inmanat veteranilor buzoieni și scrisorile semnate de ministrul Apararii…

- Crestinii ortodocsi si greco- catolici sunt astazi in Joia Mare, ziua in care isi amintesc de Cina cea de Taina, de arestarea si de judecarea lui Iisus. Credinciosii vor participa, in aceasta seara, la Denia celor 12 Evanghelii, care evoca ultimele momente din viata lui Iisus Hristos pana la rastignire.…

- 6.722 de persoane vaccinate anti-covid cu ser de la Pfizer in 64 de ore la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Acesta este bilanțul Maratonului Vaccinarii, prezentat luni dimineața de medicul Dorel Sandesc, președintele Asociației pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”, inițiatorul demersului. „A fost…

- Lacrimi și suspine in ultimul Consiliu de eliminare de la Survivor. „Furnicuța Out” au fost ultimele cuvinte rostite de Mellina, inainte sa paraseasca competiția din Republica Dominicana. Cu ochii in lacrimi, Razboinica și-a imbrațișat colegii de echipa, vizibil emoționați, de plecarea uneia dintre…

- In drum spre cimitirul Damaroaia, unde Gabi Lunca a dorit sa fie inmormanata, cortegiul s-a oprit și la casa artistei, din același cartier, unde s-a ținut o scurta slujba.Chiar daca ceremonia a avut loc intr-un cadru restrans, iar familia a fost nevoita sa respecte protocolul COVID-19, zeci de oameni…

- Momente pline de emoție in ediția de sambata a show-ului „Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzat de la 20:00, pe Antena 1. Dupa ce i-a epuizat fizic in gala cardio, Ruleta a lovit direct in inimile concurentilor. Gala Nostalgia le va aduce tuturor personaje foarte emotionante, care vor scoate la…

- Show-ul „Romanii au talent”, sezonul 11 , va reveni pe micile ecrane din 5 februarie, la Pro TV. Și de aceasta data, jurații au avut parte de surprize din partea celor care și-au aratat talentul pe scena. Pentru 10 dintre ei, situația va fi diferita, pentru ca vor primi Golden Buzz-ul, numit și butonul…