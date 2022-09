Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au publicat, sambata, imagini in care trupele ridica drapelul national peste Kupiansk, orasul care gazduieste principalul nod feroviar prin care au fost aprovizionate fortele ruse din nord-estul Ucrainei, relateaza Reuters. Natalia Popova, consilierul sefului consiliului regional…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anuntat ca fortele ucrainene au preluat controlul a peste 30 de localitati din regiunea Harkov. ”In acest moment, Fortele Armate ale Ucrainei au eliberat si au preluat controlul a peste 30 de asezari din regiunea Harkov.Intr-o parte dintre localitatile din…

- Ucrainenii susțin ca rușii au distrus mii de tone de cereale dupa ce au bombardat un depozit din regiunea Nikolaiev, potrivit Sky News, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- S-a aflat ce face Vladimir Putin cu soldații ruși omorați in razboiul din Ucraina. Care este decizia șoc luata de liderul de la Kremlin. Intre timp, in ziua a 192-a de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, armata rusa iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk. Ce face…

- In ziua in care Ucraina sarbatorește 31 de ani de la declararea independenței fața de Uniunea Sovietica, Statele Unite vor anunța un nou ajutor militar. Va fi un pachet suplimentar, in valoare de 3 miliarde de dolari, format din arme și echipamente care vor fi livrate pe parcursul urmatorilor doi ani.…

- Ucraina a anuntat, marti, bombardamente intense ale Rusiei peste linia frontului, in timp ce ambele parti s-au invinovatit reciproc pentru atacul din weekend asupra centralei nucleare de la Zaporojie, care a declansat ingrijorarea la nivel international cu privire la un potential dezastru atomic,…

- Este ziua a 127-a de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina. Zelenski a decis sa puna capat relatiilor diplomatice cu Siria dupa ce guvernul de la Damasc a recunoscut independenta regiunilor pro-ruse Donetk si Lugansk.

- Forțele rusești au obținut caștiguri marginale la periferia orașului Severodonetsk la 18 iunie, dar au stagnat in mare parte de-a lungul altor axe de avansare, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in noaptea de sambata spre duminica. Este probabil ca trupele ruse…