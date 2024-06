Stiri pe aceeasi tema

- Minutul 70 al meciului dintre Scoția și Ungaria, unul decisiv al grupei A de la Euro 2024, a oferit momente de panica. Atacantul maghiar Barnabas Varga (29 de ani) a ramas prabușit pe gazon din cauza unei lovituri primite de la portarul scoțian Angus Gunn (28 de ani). Scoția și Ungaria și-au jucat ultima…

- Consilierul județean UDMR Antal Geza s-a aflat in peluza maghiara la meciul Germania - Ungaria din Stuttgart. In aceeași peluza, la cateva randuri distanța s-a aflat și celebra brigada extremista Carpathian Brigade. Ultrașii maghiari sunt cunoscuți ca susținatori infocați ai ideii de refacere a…

- Marco Rossi, selecționerul italian al Ungariei, a oferit o declarație vehementa la adresa arbitrului olandez Danny Makkelie, la finalul partidei pierdute de echipa sa, scor 0-2, in fața Germaniei. Rossi l-a acuzat pe central de standard dublu și a spus despre acesta ca „a fost cel mai slab de pe teren”.…

- Reprezentativa Germaniei, gazda competitiei, a invins, miercuri, la Stuttgart, cu scorul de 2-0, echipa Ungariei, in etapa a doua a grupei A de la Euro 2024 si s-a calificat in optimile de finala.In prima etapa, Germania a invins cu 5-1 Scotiia.

- Echipa naționala de fotbal a Elveției a invins Ungaria cu 3-1 in prima manșa a fazei grupelor Campionatului European din Germania. Intilnirea a avut loc la Koln, informeaza port-interfax.ru {{752561}}In minutul 12, Kwado Dua a adus Elveția in avantaj, iar in minutul 45, Michel Ebischer a consolidat…

- Selectionata Elvetiei a invins formatia Ungariei cu scorul de 3 1 2 0 , sambata, la Koln, intr un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania, conform Agerpres.roKwadwo Duah 12 , Michel Aebischer 45 si Breel Embolo 90 3 au marcat pentru Nati, golul de onoare al echipei…

- UEFA a publicat datele fiscale ale anului 2023 # Superliga se afla și ea pe lista campionatelor luate in vizor # Anul trecut, in conturile echipelor din prima liga a Romaniei au intrat 90 de milioane de euro. Liga 1 e departe de campionatul Ungariei, care are doar 12 echipe, fața de 16 cat are Superliga.…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește miercuri cu președintele Consiliului European, Charles Michel, premierul Ungariei, Viktor Orban, premierul Belgiei, Alexander De Croo, și premierul Croației, Andrej Plenkovic, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Intalnirea are loc in formatul Agendei…