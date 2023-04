Momente dramatice la o stație de metrou din Capitală. Un om a murit Au fost momente dramatice, marți dimineața, in stația de metrou Piața Unirii, una dintre cele mai intens circulate din Capitala. Unei persoane i s-a facut rau in timp ce se afla pe peronul de la stația Piața Unirii. Dupa ce au fost alertați despre cele intamplate, salvatorii au intervenit la fața locului. Au intervenit cadrele […] The post Momente dramatice la o stație de metrou din Capitala. Un om a murit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc, joi seara, in Capitala. Un tanar motociclist și-a pierdut viața. Din primele informații, barbatul a cazut cu vehiculul pe doua roți, potrivit realitatea.net. Accidentul a avut loc in jurul orei 22. La fața locului au intervenit cadrele medicale, care au facut manevre de…

- Au fost momente dramatice pentru Simona Gherghe. Vedeta Antena 1 a disparut de cateva zile de pe micul ecran, fanii emisiunii „Mireasa” intrebandu-se care este motivul absenței. Baiețelul prezentatoarei a avut probleme de sanatate, ajungand chiar sa fie internat int-un spital din Capitala. Primele detalii…

- Organizata de Justice Initiative și aflata sub patronajul Consiliului Europei, expoziția aduna laolalta zeci de portrete și povești ale celor care au supraviețuit abuzurilor traite in copilarie. Simone Padovani, jurnalist, fotograf internațional și curatorul expoziției SHAME-European Stories, ne-a povestit…

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost mușcata de un caine, in curtea unui imobil din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit unor surse, victima venise sa hraneasca animalul pe care il luase in ingrijire de 4 luni.La atacul cainelui au fost martori doi vecini.Ajunși la fața locului, medicii nu am mai putut…

- Marți dupa-amiaza, Bogdan Socol a fost condus pe ultimul drum. Sute de prieteni și colegi au venit sa ii aduca un ultim omagiu. In Cimitirul Ghencea din Capitala au fost momente cu o mare incarcatura emoționala și asta deoarece membrii familiei au ramas sa iși ia la revedere de la jurnalist sportiv,…

- Sase dintre cei sapte copii ai femeii care a murit, duminica, la scurt timp dupa ce cadrele medicale o preluasera cu o autosenilata de acasa, dintr-o zona izolata din Muntii Apuseni, au fost preluati de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Alba si dusi la asistenti…

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere montate intr-o stație de metrou din Moscova, in care un adolescent face un salt extrem de pe un tren abia intrat in stație, au devenit virale pe rețelele de socializare. „Acrobația” demna de un practicant de Parkour i-a adus, insa, tanarului o „vizita”…

- Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a anunțat ca traselele unor tramvaie din București se vor schimba pentru ca urmeaza ca liniile sa se extinda. Concret, Nicușor Dan spune ca a atribuit contractele pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate ce vizeaza extinderea infrastructurii de tramvai…