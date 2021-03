Stiri pe aceeasi tema

- Crima care a ingrozit Romania scoate la iveala din ce in ce mai multe detalii. Dupa ce in urma cu doua zile cei doi barbați care se aflau la munca la renovarea apartamentului lui Gheorghe Moroșan au fost uciși de acesta, iata ca acum Antena 3 prezinta in exclusivitate și primele imagini din locuința…

- Avem primele imagini din apartamentul unde barbatul de 68 de ani i-a injunghiat mortal pe cei doi electricieni. Ancheta a stabilit pana acum ca cele doua victime erau legate, imobilizate cu mainile la spate și au fost practic fara aparare in fața loviturilor de cuțit.

- Cei doi barbați, sechestrați și uciși de Gheorghe Moroșan, aveau 38, respectiv 55 de ani și lucrau ca electricieni. Silviu Istoan, de 38 de ani, si Dan Patatu, 55 de ani, sunt cei doi barbați, de profesie electricieni, uciși de Gheorghe Morosan, ieri, 1 martie. Cei doi barbați, dintre care unul orfan…

- Doi barbați tocmiți sa execute niște lucari la un apartament din Onești au fost uciși de un barbat de 67 de ani care, pare-se, a fost proprietarul acelei locuințe. Din datele care se cunosc pana acum, se pare ca barbatul pierduse locuința in urma unei executari silite, iar victimele ar fi fost platite…

- Momente terifiante, in urma cu puțin timp in Onești, acolo unde doi barbați care au fost ținuți ostatici au murit. Cei doi au fost uciși de rapitorul care, la randul lui, a fost impușcat de oamenii legii ajunși la fața locului.

- Ce a pațit Vali Vijelie. De cand a aparut ca invitat in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, cunoscutul cantareț de manele a revenit in centrul atenției presei. Interpretul de muzica de petrecere a povestit drama prin care a trait in ultimii ani. De ce a izbucnit in lacrimi, in direct. Faimosul…