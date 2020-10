Vlad Gherman a mers la casa parinteasca, in urma cu cateva zile.

"Azi am primit un telefon de la mama și m-a anunțat ca bunica nu e bine deloc. Are cancer de un an și ceva. Am venit la ea și am realizat abia acum, uitandu-ma la ea, ca am multe regrete", a spus Vlad Gherman.

De asemenea, actorul a dezvaluit ca deși el și familia lui se așteapta sa se desparta de bunica sa, nimeni nu este pregatit pentru un astfel de moment: "Bunica mea nu se simte prea bine și... e greu... Suntem "pregatiți" de acel moment, dar niciodata nu ești pregatit de acel moment".

