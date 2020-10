Momente dificile pentru Viorica de la Clejani. A ajuns de urgență la spital și s-a operat Dupa scandalul iscat de Margherita, Viorica de la Clejani a avut o perioada grea. Toate aceste lucruri i-au afectat starea de sanatate. Invitata in platoul emisiunii ”Acces de Weekend”, solista a marturisit ce a pațit. Momente dificile pentru Viorica de la Clejani Deși optimista, cum o știe toata lumea, Viorica de la Clejani, mai slabita, […] The post Momente dificile pentru Viorica de la Clejani. A ajuns de urgența la spital și s-a operat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

