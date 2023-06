Stiri pe aceeasi tema

- Momente de groaza in sectorul 3 al Capitalei, acolo unde un apartament a fost curprins de flacari, focul riscand sa se extinda și la restul locuințelor. La fața locului, pompierii au intervenit de urgența, iar lcoatarii au fost evacuați inainte sa aiba loc o adevarata tragedie. Un barbat a fost dus…

- Maria Roman, fosta concurenta de la Mireasa, e in culmea fericirii, caci peste doar cateva luni va deveni mamica pentru prima data. Ea și soțul ei vor avea un baiețel, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Maria ne-a dezvaluit și numele pe care cel mic il va purta. Totodata, ne-a vorbit și despre…

- Dupa ce, in urma cu doua zile s-a afișat alaturi de un alt barbat intr-un club din Capitala, vedeta confirma ca are un nou iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Dinu Maxer a recunoscut ca este indragostita de Robert, dar nu vrea sa dezvaluie prea multe.

- Momente de panica pentru pasagerii unui avion care a decolat de la Sibiu si avea ca destinatie Germania. Avionul a aterizat de urgenta la Budapesta, dupa ce a fost lovit de o pasare.Potrivit reprezentanților companiei aterizarea a fost facuta dupa ce echipajul a raportat o ciocnire cu o pasare. Zborul…

- Cornel Dinu (74 de ani) a fost dus de urgența joi la Spitalul Floreasca, acolo unde a fost operat. Acum, acesta se simte bine. Cornel... The post „Procurorul” Cornel Dinu, operat de urgența. Fostul mare fotbalist, in varsta de 74 de ani, a acuzat probleme stomacale appeared first on Special Arad · ultimele…

- Fostul fotbalist și selecționer Cornel Dinu iși va petrece sarbatorile de Paște pe patul spitalului. Legenda dinamovista a ajuns la Spitalul de Urgența Floreasca și a fost operat. Miercuri seara, Cornel Dinu a acuzat un puternic deranjament stomacal, urmat de o hemoragie care a necesitat chemarea de…

- Cristi Chivu (42 de ani), antrenorul echipei Inter Primavera, era favorit, conform mai multor ziare din Italia, sa preia prima echipa a nerazurrilor in cazul in care Simone Inzaghi ar fi plecat de la echipa.Pentru moment, Inter nu a luat o decizie in cazul lui Simone Inzaghi și, cel mai probabil, așteapta…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adela Popescu a marturisit ca a ajuns cu fiul ei cel mic la spital, de urgența. Vedeta a trecut prin momente cumplite și a povestit tot ce s-a intamplat in urma cu doar cateva luni. Iata ce declarații a facut artista in cadrul emisiunii!