Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 36 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1, Gina Pistol i-a surprins pe concurenți și pe chefi cu o tema de gatit dificila pentru cel de-al 16-lea battle. Lucrurile au devenit și mai complicate atunci cand Florin Dumitrescu a vorbit despre starea lui de sanatate.

- Ediția din aceasta seara se termina diferit, la Chefi la cuțite. Daca la sfarșitul fiecare ediții, jurații și concurenții se pregateau sa ii ia ramas bun de la cate un concurent, de aceasta data lucrurile s-au schimbat. Brigitta a fost salvata de la eliminare, dupa ce unul dintre jurați și-a folosit…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput in aceleași ritmuri tensionate, cu care telespectatorii erau deja obișnuiți. Daca pana acum ghicitoarea Ginei Pistol le-a creat neințelegeri, de aceasta data cei trei au avut contraziceri inainte de acest moment.

- Cu cat avanseaza mai mult in competiție, cu atat cocnurenții au aprte de probe mai dificile la duel. La probele individuale din battle-ul 10 din sezonul 10 de Chefi la cuțite au participat echipele roz și argintie.

- Vestea ca celebrul artist Nosfe s-a stins din viața la varsta de 37 de ani a luat cu asalt o lume intreaga. Ei bine, in ediția de aseara de la Chefi la cuțite, 31 octombrie, Nosfe a „revenit” pe micile ecrane alaturi de soția lui, Madalina Crețan, iar chef Florin Dumitrescu a vorbit in mediul online…

- Echipa lui chef Sorin Bontea a ajuns la duel cu echipa lui chef Florin Dumitrescu in ediția 21 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 18 octombrie 2022. Concurenții au primit o noua provocare culinara din partea Ginei Pistol, iar surprizele pentru jurați nu au intarziat sa apara.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…