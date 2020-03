Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, ele au trebuit sa mearga și sa faca rost de un loc in care sa doarma. Dupa multe incercari nereușite, cele doua au gasit o gazda, insa s-au confruntat cu o alta problema. Maria Buza a inceput sa explice gazdei ca „trebuie sa și manance'. „Te uiți din afara și ți se pare ridicol…

- Momente sfasietoare pentru familia lui Florin, soferul de TIR ucis in Belgia, in urma unui accident stupid. Barbatul a fost condus pe ultimul drum, iar sotia sa, insarcinata cu gemeni, va naste in curand.

- Momente istorice in Parlamentul European, unde plenul a aprobat acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. A fost un gest simbolic, o formalitate, dar cu mare incarcatura emotionala.

- La 10 si 56 de minute aeronava Boeing 737 a decolat cu destinatia Londra. La bord erau 169 de pasageri si 4 membri ai echipajului. In scurt timp insa cabina avionului a fost invadata de un fum gros. Oamenii au inceput sa tipe si sa planga, iar panica s-a instalat. Un pasager a inregistrat atmosfera…

- La Biserica Adventista de Ziua a Saptea din Gherla s-a incheiat seria prelegerilor biblice cu titlul generic „Dragostea scrisa cu sange”, sustinuta de pastorul Ruszulyi Richard din Spania. Timp de opt seri, pe langa temele dezbatute in lacasul de cult au avut loc si programe muzicale sustinute atat…

- BERBECEste o zi foarte buna pentru investiții, pentru negocieri și achiziții valoroase. Totuși, ar fi bine sa nu exagerati cu cheltuielile.TAUR Puteti sa plecati intr-o calatorie sau sa vizitati un prieten stabilit peste hotare.

- Daniel Dinca, fiul presupusului criminal de la Caracal, este așteptat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5, dupa ce a batut doi operatori și a spart camerele de filmat, cauzand pagube de zeci de mii de euro, anunța Antena3.Momente de coșmar - Sute de romani, printre care și Laura…

- Momente grele pentru Anamaria Prodan. Fiica ei cea mica, Sarah Dumitrescu, a fost operata de urgența in urma accidentarii suferite din timpul meciului dintre Universitatea Misssissippi și Universitatea Sam Houston. Tanara a aflat ca are ruptura de ligamente incrucișate, iar ranile serioase o vor ține…