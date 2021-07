Momente de panică! Un autocar în care se aflau peste 20 de copii a luat foc în plină stradă! Au fost momente de panica, in dimineața zilei de marți, 13 iulie, intr-o localitate din județul Botoșani. Totul, dupa ce un autovehicul in care se aflau mai mulți copii a fost cuprins de un incendiu. Din fericire, șoferul a acționat rapid dupa ce a observat fumul ieșind de la motor și s-a reușit evacuarea rapida […] The post Momente de panica! Un autocar in care se aflau peste 20 de copii a luat foc in plina strada! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marți dimineața, in județul Botoșani. Pana la sosirea echipajelor ISU, șoferul a reușit sa stinga flacarile și nimeni nu a fost ranit. „Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, in aceasta dimineața, pe o strada din localitatea Dumeni, comuna…

