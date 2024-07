Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oamenilor legii, care s-au deplasat la fața locului, aceștia au reținut un tanar de 24 de ani, care ar fi amenințat cu un cuțit persoanele aflate la piscina și sala de jocuri din incinta unei zone de agrement, din Petroșani. Evenimentul a avut loc luni, 22 iulie, iar marți, 24 iulie, in…

- Colectivul Colegiului Economic,,Virgil Madgearu” , Municipiul Ploiești, iși exprima profundul regret pentru decesul soțului dnei. contabil șef. Alexandrescu Dorina, cea care a facut parte din echipa liceului o perioada indelungata, susținand bunul mers al activitaților școlii. Dumnezeu sa ii odihneasca…

- Autoritatile au transmis, vineri seara, un mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs, scrie news.ro.”A fost semnalata prezenta unui urs, in Baile Tusnad. S-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert”, a transmis, vineri seara, ISU Harghita.

- Momente cumplite la o nunta din Olt! Surpriza unor miri s-a transformat intr-un incident revoltator. Tortul lor trebuia sa coboare din tavan, insa din nefericire acesta s-a prabușit de la inalțime. A inceput un intreg scandal in Olt. Iata ce acuzații face mirele, dar și cum raspunde patronul!

- „Este greu sa gasim cuvintele potrivite pentru a ne exprima regretul in aceste momente. Momente pricinuite de vestea pierderii tanarului component al echipei CSM Slatina Under 19. Flavius Magraon. Jucatorul, in varsta de doar 19 ani, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Slatina, care evolua sub forma…

- Csikszereda - Dinamo a oferit un moment de panica, in prima repriza. Un suporter venit de la București a fost transportat de urgența la spital. In prima parte a partidei de pe cochetul stadion de la Miercurea Ciuc, un fan a cazut din tribuna, de la aproximativ 4 metri. In acel moment, panica a cuprins…

- Din fericire, in automobil nu era nicio persoana in acel moment. Insa barbatul care manevra utilajul, s-a speriat si a suferit un atac de panica.Din primele informații, macaraua se afla in zona pentru o intervenție la niște țevi. Autoritatile s-au chinuit ore intregi sa ridice utilajul din cauza faptului…