- Romica Țociu și fiul lui, Catalin, pleaca cu mari emoții in aventura America Express - Drumul Soarelui. In exclusivitate pentru Antena Stars, cei doi au vorbit despre competiția la care vor participa impreuna. Iata ce declarații au facut pentru emisiune!

- La 61 de ani, Romica Țociu urmeaza sa intre in marea aventura a vieții, alaturi de fiul sau, Catalin. Indragitul actor de comedie a ales sa dea curs invitației producatorilor emisiunii „America Express” (Antena 1) și sa plece pentru circa doua luni in America de Sud, in cautarea unor provocari fara…

- Alexia Eram și fratele ei, Aris, participa impreuna la America Express 2024. Mario Fresh, iubitul Alexiei o susține total in acest proiect și a dezvaluit ce va face cat timp ea este plecata departe de Romania.„Iți dai seama ca, trecand prin experiența asta, am incercat sa ajut cat de mult pot. Am incercat…

- 9 perechi de vedete sunt gata sa porneasca in doar cateva zile pe Drumul Soarelui, o noua aventura la capatul lumii oferita de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tanase și Ionuț Rusu, Romica Țociu și fiul lui, Catalin, Iu

- Bordea și Cortea au caștigat America Express 2023! Echipele care au ajuns in finala au fost formate din Catalin Bordea și Nelu Cortea pe de o parte și Andreea Balan – Andreea Antonescu, pe de alta parte! Probele nu au fost ușoare, insa Bordea și Cortea au reușit in cele din urma ca depașeasca toate…

- Episodul 41 din America Express - Drumul Aurului, din data de 26 martie 2023. Emoțiile insa s-au combinat și cu momente de panica pentru Nelu Cortea, care s-a oferit sa zboare cu parapanta pentru a-l lasa pe colegul sau sa rezolve ecuația unei misiuni.

- Ediția din aceasta seara a fost plina de provocari pentru concurenții de la America Express. Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu s-au separat pentru 24 de ore, iar iubita celebrului chef a plecat pentru a-și cauta cazare.

- PNL propun doua proiecte de lege care vizeaza cresterea cuantumului indemnizatiei pentru mamele care au nascut, precum si accesul cu prioritate pentru femei insarcinate sau persoane insotite de copii cu varsta pana la 5 ani. Potrivit proiectului, femeile insarcinate si persoanele insotite de copii cu…