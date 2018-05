Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna se pregatește intens pentru toate evenimentele, la fel cum a facut-o și la ultimul, unde a facut furori cu ținuta ei “episcopala“ la Met Gala 2018. La scurt timp, casa Rihannei a fost jefuita, iar hoțul și-a petrecut toata noaptea la locul faptei. La inceputul acestei saptamani, a fost anunțat…

- Zeci de persoane au fost evacuate, duminica, dintr-un bloc din municipiul Buzau, dupa ce intr-unul dintre apartamente s-a produs o explozie. Proprietarul apartamentului in care s-a produs deflagratia a fost transportat la spital, cu arsuri, in timp ce alti locatari au facut atacuri de panica.…

- Vedetei italiane Elisabetta Canalis ii merge foarte bine și post George Clooney. De fapt, actrița de 39 de ani a trecut de mult peste eșecul relației cu superstarul american și și-a refacut viața, in 2014, alaturi de chirurgul Brian Perri, unul foarte respectat și care lucreaza la prestigiosul spital Sinai…

- 180 de mii de elevi din Romania ar fi trebuit sa treaca astazi prin emotiile simularii examenului de evaluare nationala. Unii au trecut, altii insa nu, dupa ce profesorii lor au refuzat sa intre...

- Bagajul unui pasager aflat la bordul uneri aeronave a companiei China Airline a luat foc. Fumul s-a propagat in cabina, dupa ce un acumulator portabil a fost cuprins de flacari. Din cauza incidentului, zborul a avut o intarziere de aproape trei ore, iar pasagerii au calatorit…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Claudia Pavel a trecut prin momente dramatice acum cațiva ani, imediat dupa filmarile unuia din videoclipurile ei. In urma unei raceli grave, ea a fost in coma timp de cateva ore. Artista și-a amintit de acele momente dureroase in cadrul unui interviu recent. A povestit ca s-a lasat udata cu apa rece…

- Un incident grav a avut loc, marți dupa-amiaza, la sediul Ministerului Sanatații. Un sindicalist care se afla in timpul unei intalniri cu ministrul Sorina Pintea a intrat in stop cardiorespirator.