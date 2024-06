Stiri pe aceeasi tema

- Narine Melkumjan, o femeie-pilot din Olanda, a dezvaluit recent o aventura inspaimantatoare prin care a trecut in urma cu cațiva ani, cand cupola avionului de acrobație in care zbura s-a deschis in aer. Femeia recunoaște ca a fost greșeala ei și spune ca a decis sa faca publice imaginile cu incidentul…

- Motorul unui avion de mici dimensiuni s-a oprit in zbor, deasupra suburbiilor orașului australian Sydney. A planat peste case și copaci și a reușit o aterizare miraculoasa. Pilotul a reușit sa-și pastreze cumpatul și sa dirijeze avionul catre cel mai apropiat aeroport. Pentru ca era foarte aproape de…

- Momente de panica la Chefi la cuțite! Richard Abou Zaki a fost la un pas sa se arda, dupa ce o oala incinsa a cazut de pe aragaz. Totul s-a imtamplat in timp ce vorbea cu unul dintre concurenți. Juratul a fost la un pas de un incident nefericit!

- Tanarul George Earthy (19 ani), mijlocașul celor de la West Ham, a avut parte de un moment groaznic la meciul de debut in Premier League, la infrangerea echipei sale impotriva lui Fulham, scor 0-2. George Earthy nu a avut debutul pe care l-ar fi dorit. A intrat pe teren in minutul 83, cand antrenorul…

- Pentru a indeparta complet cutele de pe orice tip de imbracaminte, este mai bine sa optezi pentru un fier de calcat clasic cu aburi sau o stație de calcat? Daca ai dubii despre care e cea mai potrivita varianta pentru tine, citește in continuare. Diferențe intre un fier de calcat și o stație de…