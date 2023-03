Stiri pe aceeasi tema

- Bianca, soția lui Jean Gavril, a reacționat dupa ce a vazut la TV sarutul dintre artist și Andreea Balan in cadrul unei probe de la America Express - Drumul Aurului. Partenera cantarețului a fost deranjata de alte lucruri.Bianca și Jean Gavril formeaza un cuplu de foarte mulți ani și s-au casatorit…

- Momente de panica totala pentru iubita lui Catalin Scarlatescu. Actrița Doina Teodoru a marturisit ca a tras o spaima de toate zilele, fiind convinsa ca nu va scapa cu bine din experiența dificila de pe traseul America Express. In ediția de duminica, 19 februarie 2023, a competiției de la Antena 1,…

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- In ediția de pe 1 februarie a emisiunii America Express de la Antena 1, concurenții au trecut printr-o proba periculoasa. Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost penalizate, in timp ce Bruja a trecut prin momente de panica. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansa și au primit o misiune…

- Luni, 23 ianuarie, Puya și soția lui, Melinda, au caștigat mult ravnita imunitate de la America Express, asigurandu-și cazare, masa și participarea in urmatoarea etapan a concursului. In cadrul jocului pentru amuleta de marți, 24 ianuarie, concurenții de la Antena 1 au trecut prin adevarate momente…

- Catalin Bordea a povestit ca a trecut prin momente grele la America Express. Comediantul și partenerul sau, Nelu Cortea, au povestit detalii din culisele show-ului. Care a fost cel mai dur moment din emisiune.

- Duminica, 15 ianuarie, telespectatorii vor putea urmari premiera emisiunii America Express, de la ora 20:30, la Antena 1. Puya și Melina, soția lui, fac parte din distribuția concurenților din acest sezon. Prin ce provocari au trecut artistul și partenera lui de viața. Au trecut prin momente grele.…

- Puya participa alaturi de soția sa, Melinda, la America Express - Drumul Aurului. Cei doi s-au confruntrat cu situații greu de imaginat și nu credeau ca va fi atat de dura competiția.Mai sunt trei zile pana cand America Express – Drumul Aurului incepe la Antena 1! Aventura suprema, care poarta 9 echipe…