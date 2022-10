Stiri pe aceeasi tema

- O duminica normala, de relaxare, s-a transformat intr-o zi groaznica pentru Larisa Udila și soțul ei, Alexandru Ogica. Fosta concurenta de la ”Splash! Vedete la apa” a dezvaluit ca s-a certat cu partenerul ei și s-a lasat cu țipete și lacrimi. Iata care a fost motivul!

- Stefania, uimita de succesul pe care il are in muzica! Vedetele ultimilor ani se minuneaza, uneori, de sucesul pe care-l au in fața tinerilor fani. Așa este și cu Ștefania, și ea fiind uimita de succesul pe care il are in muzica. Iubita lui Speak, a facut recent dezvaluiri din viata de artist, intr-un…

- Speak și Ștefania sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul din Romania, fiind apreciați de public pentru doza de energie pozitiva pe care o creeaza in jurul lor. Insa, ca și in orice cuplu, aceștia au și momente tensionate. Ștefania l-a enervat pe Speak, și a publicat mesajele pe…

- Larisa Udila a ajuns pe masa de operație. Vedeta a suferit o intervenție chirurgicala, motiv pentru a și fost absenta de pe rețelele de socializare. Fosta participanta la Splash! Vedeta la apa și-a informat fanii despre cum se simte, dar și a pațit.

- O adolescenta de 16 ani a fost injunghiata, luni, in picior, de fosta iubita a prietenului ei, pe o strada din centrul Capitalei. Incidentul a avut loc pe strada Jiului. ”La data de 05.09.2022, politisti din cadrul Politiei Capitalei-Sectia 5 s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in urma unui conflict…

- Romanul care și-a impușcat mortal fosta iubita pe o strada din Miami și s-a sinucis apoi are, pe profilul sau de pe o rețea de socializare, o fotografie in care apare alaturi de președintele Klaus Iohannis și de prima doamna Carmen Iohannis. Potrivit poliției americane, Cristian Gheorghe Coclea și-a…

- Scandalul dintre Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii și Sibel, mama copilului logodnicului brunetei, a degenerat. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca cele doua tinere sa ajunga in punctul in care sa se loveasca cu bestialitate. Dana Badea a povestit cum a batut-o pe Sibel, cu amanunte.

- Ana Morodan neaga ca ar fi fost data afara de la Antena Stars, acolo unde filmeaza un reality-show. Contesa digitala se pregatește pentru sezonul cu numarul 2. Recent, in presa s-a scris ca Ana Morodan ar fi fost data afara de la Antena Stars, dupa ce ar fi venit la filmari sub influența bauturilor…