Au fost momente de panica intr-un tren de calatori care a plecat in aceasta dimineața din Capitala. Oamenii au simțit miros de fum inca de la plecare. Pe drum, insa trenul s-a oprit și au fost evacuați in camp, informeaza antena3.ro.

Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, intr-o gospodarie din Botosani, provocat cel mai probabil de un copil s-a jucat cu focul. Un barbat de 82 de ani a suferit un atac de panica.

Clipe teribile pentru Gabriela Ruse in Slovenia.Tenismena din Romania a fost eliminata de Lesia Turenko din Ucraina in primul tur, 1-6, 6-4, 4-6, dar a avut mari probleme de sanatate. In setul trei, romancei a inceput sa-i curga sangele pe nas, iar tenismena s-a dus repede la marginea terenului pentru…

Mai multe focuri de arma au fost trase astazi la sediul Federației de Fotbal din Turcia. Pana in acest moment, agresorul sau agresorii nu au fost prinși. Din primele informații, nicio persoana nu a fost ranita. Clipe de panica au fost traite astazi de angajații Federației de Fotbal din Turcia. Sediul…

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, ajutati de colegi de la inspectorate din alte judete intervin de peste 12 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala de sortare a deseurilor menajere amplasata in municipiul Slobozia. Focul a cuprins o suprafata de 1600…

Pompierii din București intervin duminica la un incendiu izbucnit la mansarda unui bloc din Popești Leordeni. Din primele date nu au fost inregistrate victime. Alarma a fost data duminica la pranz. Focul a cuprins acoperișul unei mansarde de la un bloc din zona Popești Leordeni, iar suprafața afectata…

- Vineri la pranz, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Delta” al judetului Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor produse de un incendiu de vegetatie uscata in zona localitatilor Salcioara, Enisala si Poligonul Babadag.

- Fabrica Amaliei Bellantoni a fost cuprinsa de incendiu. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit primele declarații despre incident. Prin ce momente groaznice a fost nevoita sa treaca, dar și cum s-a intamplat totul.