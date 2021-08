DJ Harra, concurenta cu o poveste de viața impresionanta de la Splash! Vedete la apa, a trecut prin momente extrem de tensionate inainte de saritura. Cu toate acestea, blondina nu a hotarat singura cand și cum sa sara in apa, in condițiile in care a fost impinsa de la trei metri de colega ei, Chelsea. Iata cum s-a intamplat totul și care a fost reacția Danei Neacșu!