Momente de panică la o stație GPL din Gorj. Un șofer a dat alarma după ce și-a alimentat mașina Au fost momente de spaima pentru un șofer care și-a alimentat mașina la o stație GPL din Gorj. Omul n-a stat pe ganduri și a semnalat situația pompierilor, care au ajuns la fața locului și au intervenit pentru a se inlatura orice potențial pericol. Șoferul a chemat pompierii. S-a intamplat dupa ce si-a alimentat autoturismul, […]

Sursa articol si foto: enational.ro

- Purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim, a declarat ca masina a fost mutata de pompieri intr-o zona sigura, fapt ce a dus la intreruperea traficului rutier. „Conducatorul auto al unui autovehicul, dupa alimentarea cu GPL a constatat scurgeri la autovehicul. La fata locului s-au deplasat echipaje…

