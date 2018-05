Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Xavier Pascual, selectionerul nationalei de handbal masculin a Romaniei, a convocat un lot de 23 de jucatori pentru barajul cu Macedonia, pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2019. Sapte dintre jucatorii convocati evolueaza la echipe din strainatate, iar restul in Liga Nationala.…

- Steaua – Dinamo, finala Ligii Naționale de handbal masculin 2018. Joi, 17 mai, incepe seria meciurilor decisive pentru titlu. Se joaca dupa sistemul cel mai bun din trei partide. Steaua – Dinamo, finala Ligii Naționale de handbal masculin 2018 17 mai, 19.30 Meci 1 CSA STEAUA BUCUREȘTI – DINAMO BUCUREȘTI…

- Echipa de handbal masculin de la Dinamo s-a calificat in finala Ligii Naționale, dupa ce a invins-o pe teren propriu pe Potaissa Turda, scor 32-27 (17-13). In cealalta serie, CSM București are 1-0 in fața celor de la Steaua București și are prima șansa sa se califice in finala. Meciul doi e programat…

- "Nu avem nicio prima. Dupa cum probabil stiti avem prime doar de calificare in Europa. L-am vazut pe domnul Geambazi la baza de antrenament, am discutat cu dansul", a spus Florin Tanase. Becali poate sa primeasca o suma frumusica de bani, in urma acestui meci. Pana in aceasta dimineata, pentru…

- FCSB (Steaua) - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE 2018 STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Meciul din etapa a 7-a a play-off-ului e considerat drept "finala campionatului". Echipa lui Dica e in fruntea clasamentul, 42 de puncte, iar cea a lui Dan Petrescu e situata pe pozitia secunda, 40 de puncte.…

- FCSB și CFR Cluj, primele clasate din Liga 1, se vor intalni duminica, 29 aprilie, in derby-ul play-off-lului. Dupa 1-1 cu Poli Iași, Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a facut o declarație indrazneața. "Daca batem Steaua, s-a terminat campionatul", a declarat antrenorul la TV Telekom Sport. In…

- Minaur s-a calificat in sferturile Ligii Nationale, dupa o victorie categorica impotriva Politehnicii Timisoara. Partida s-a terminat 31-23. Meciul a inceput cu un moment tensionat. Doi sarbi au fost la un pas de bataie in minutul 4, dar spiritele s-au calmat in cele din urma. Apararea lui Minaur si…

- Dinamo a trecut la pas de liderul Steaua, "alb-roșiii" incercand sa salveze sezonul, 31-23. Potaissa Turda a ratat șansa de a trece pe primul loc. Dupa o serie de meciuri foarte slabe, intre etapele 7 și 15, in care au pierdut nu mai puțin de 6 partide, din 9, Dinamo ajunsese pe locul 8 in clasament!…