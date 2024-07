Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit pe iahtul Eagles, la aproximativ 10 km de stațiune Marmaris. Pe masura ce flacarile s-au extins pe vas, turiștii, atat locali cat și straini, au sarit in apa.Ambarcațiunile aflate in apropiere, precum și alte vase de turism și echipaje ale Garzii de Coasta au intervenit rapid pentru…

- Un iaht la bordul caruia se aflau 110 turiști s-a scufundat langa stațiunea Marmaris, din Turcia, dupa ce a izbucnit in flacari, iar oamenii au fost nevoiți sa sara in apa ca sa se salveze, relateaza India Today.

- Un iaht la bordul caruia se aflau 110 turiști s-a scufundat langa stațiunea Marmaris, din Turcia, dupa ce a izbucnit in flacari, iar oamenii au fost nevoiți sa sara in apa ca sa se salveze, relateaza India Today.

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, marți dupa-amiaza, la marginea Bucureștiului, in zona Popești-Leordeni. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata (miriște) pe Șoseaua Olteniței, Popesti-Leordeni, județul Ilfov. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajari de mari…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu de vegetatie care s-a extins din cauza unor rafale de vant la cinci sate, in sud-estul Turciei, in noaptea de joi spre vineri, si care a ucis sute de animale, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- O femeie a golit o sticla intreaga de benzina pe unul dintre holurile Primariei Ploiești și a amenințat ca va da foc cladirii. Polițiștii au intervenit prompt și au reușit sa o opreasca inainte ca incidentul sa aiba urmari grave. Autoritațile investigheaza cazul. Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza,…

- Sfantu Gheorghe, Romania – Sambata dimineața, o nava sub pavilion Tanzania, denumita Mohammad Z, s-a scufundat in Marea Neagra, in apropiere de localitatea Sfantu Gheorghe. Incidentul a dus la salvarea a opt membri ai echipajului, in timp ce trei sunt inca dați disparuți. Alerta a fost primita in jurul…

- Un barbat roman fara adapost a dat foc unor saci de haine langa biserica Santa Maria della Misericordia din orasul italian Bologna. El a amenințat ca „va arunca totul in aer”. Barbatul, care a mai fost acuzat in trecut de furturi si incendieri, a fost arestat. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza…