- Acoperisul unei biserici din centrul istoric al Romei s-a prabusit aproape in totalitate, au anuntat joi pe Twitter reprezentantii Departamentului de Pompieri din capitala Italiei, potrivit carora nu au fost raportate persoane accidentate. Acea cladire istorica, cunoscuta in limba engleza sub denumirea…

- Momente de panica, aseara, la un mall din municipiul Vaslui, dupa ce tavanul unui restaurant a cedat si o familie care lua masa a fost prinsa sub daramaturi, cei trei suferind contuzii si rani usoare. 150 de persoane care se aflau in acel moment la film, la terase, la locurile de joaca, la cumparaturi…

- Momente de panica intr-un mall din Constanța. Tavanul unui magazin din incinta unui mall s-a prabușit peste o tanara in varsta de 25 de ani, informeaza stiripesurse.ro. Incidentul s-a petrecut miercuri seara, iar victima a suferit rani la nivelul piciorului.

- Sperietura zdravana pentru indienii care se aflau in aceasta dimineața in gara din Mumbai. O parte dintr-o pasarela s-a prabușit din cauza ploilor torențiale. Doi oameni au fost raniți ușor in urma incidentului.

- Mai multe persoane au fost evacuate luni dupa-amiaza, dintr-un magazin din nordul Londrei dupa ce o parte din acoperis s-a prabusit in plina strada, oamenii fiind ajutati de trecatori si localnici sa treaca peste gramada de moloz care se adunase in fata magazinului.