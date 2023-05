Momente de panică! Adolescent de 14 ani, găsit leșinat în apropierea unui liceu, în Timiș S-a sunat de urgența la 112, numarul unic de urgența, pentru a fi chemate ajutoare pentru un baiat in varsta de 14 ani, gasit cazut pe un trotuar, in Lugoj, in apropierea unei unitați de invațamant. Baiatul a fost gasit leșinat, joi, in fata unui liceu din municipiul Lugoj, judetul Timis, potrivit news.ro. Elevul a […] The post Momente de panica! Adolescent de 14 ani, gasit leșinat in apropierea unui liceu, in Timiș first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un baiat de 14 ani a fost gasit lesinat, joi, in fata unui liceu din municipiul Lugoj, judetul Timis. Adolescentul a fost preluat de un echipaj medical si transportat la spital pentru ingrijiri. "Astazi, 4 mai 2023, in jurul orei 09:11, politistii municipiului Lugoj au fost sesizati prin apel 112 cu…

- Astazi, 4 mai 2023, in jurul orei 09:11, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe strada Cernei din municipiul Lugoj, in proximitatea unui liceu școlar, un baiat ar fi leșinat, acesta fiind cazut pe trotuar. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața…

