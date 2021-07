Momente de groază pentru o bătrână, ca urmare a unui incendiu! Pompierii au intervenit de urgență Au fost momente cumplite pentru o femeie din județul Ialomița, dupa ce un incendiu a izbucnit in bucataria locuinței sale. Batrana s-a speriat atat de tare, incat a ajuns in atenția salvatorilor, avand nevoie de asistența medicala. Pompierii de la Detașamentului Urziceni au intervenit de urgența, vineri seara, cu doua autospeciale de stingere cu apa […] The post Momente de groaza pentru o batrana, ca urmare a unui incendiu! Pompierii au intervenit de urgența first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

