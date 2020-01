Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO/VIDEO. Un urs a coborat la… schi și a provocat PANICA in randul turiștilor dintr-o stațiune montana Un urs a coborat la… schi și a provocat PANICA in randul turiștilor dintr-o stațiune montana A fost panica, astazi, in jurul orei 13, in stațiunea montana Predeal, in zona partiei Clabucet,…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, sambata in jurul amiezii, pe partia Clabucet din Predeal, trei patrule cu 9 jandarmi ramanand in zona, in cursul dupa-amiezii, pentru a interveni in caz de...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a transmis, luni, un mesaj prin sistemul Ro-Alert prin care locuitorii și turiștii din Predeal sunt avertizați despre prezența unui urs, transmite MEDIAFAX.Turiștii și localnicii din Predeal au fost alertizați printr-un mesaj Ro-Alert despre…

- Turiștii și localnicii din Predeal au fost avertizați, sambata seara, prin sistemul Ro-Alert, ca un urs a fost vazut langa un hotel din stațiune. Reprezentanții ISU Brașov au declarat ca a fost transmis un mesaj prin Ro-Alert prin care este semnalata prezența unui urs. Animalul salbatic ar fi fost vazut…

- Turiștii și localnicii din Predeal au fost avertizați, sambata seara, prin sistemul Ro-Alert, ca un urs a fost vazut in zona unui hotel din stațiune, potrivit Mediafax.Reprezentanții ISU Brașov au declarat ca a fost transmis un mesaj prin Ro-Alert prin care este semnalata prezența unui urs.…

- O fetița de patru ani și un barbat au fost atacați de un urs care a ajuns in localitatea Victoria din județul Brașov, in plina zi. Localnicii au fost avertizați prin Ro-Alert cu privire la prezenta ursului.Potrivit reprezentanților ISU Brașov, echipajul SMURD a fost chemat sa acorde primul…

- Doi urși au fost vazuți luni seara la intersecția strazilor Jepilor și Maceșului din Brașov. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a emis un mesaj Ro-Alert prin care populația a fost avertizata asupra pericolului. Potrivit ISU Brașov, mesaj Ro-Alert a fost transmis luni seara. Acesta avertiza…

- Autoritațile sunt in alerta la aceasta ora dupa ce mai mulți urși au coborat in stațiunea Predeal. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Brașov a fost emisa o avertizare RO-Alert. ”S-a primit un apel prin care a fost anunțata prezența a patru urși in…