Momente de groază într-un tren care plecase din Capitală. A rămas fără frâne. Zeci de călători au suferit atacuri de panică Incident grav pe calea ferata. Un tren Regio plecat de la București, care transporta peste 100 de persoane, a ramas fara frane in zona garii Golești. Mai mulți pasageri au suferit atacuri de panica și au avut nevoie de ingrijiri medicale. CFR Calatori a trimis o comisie de cercetare la Golești, pentru a afla ce […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

