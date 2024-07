Stiri pe aceeasi tema

- Pe 23 iunie se implinesc patru luni de cand a murit Mioara Roman. Chiar daca este convinsa ca este intr-un loc mai bun și ca și-a gasit liniștea, Oana Roman trece inca prin momente dificile dupa moartea mamei. Vedeta spune ca nimic nu mai este la fel de cand femeia care i-a dat viața de cand ii este…

- Probleme mari pentru Simona Gherghe! Prezentatoarea TV a ajuns de urgența la spital și primește ingrijiri in aceste momente! Medicii i-au pus perfuzii. Iata cum este starea ei de sanatate in aceste momente! Simona Gherghe a postat o imagine direct de pe patul de spital!

- Sorina Ceaugea a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce i-a administrat fetiței sale o substanța interzisa. Cu ce probleme s-a confrunat artista, dar și care este afecțiunea care i-a dat batai de cap. Declarații exclusive.

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a pronuntat joi in favoarea expulzarii autorilor de infractiuni grave, chiar daca aceștia provin din Siria sau Afganistan, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres.„Astfel de infractori ar trebui expulzati - chiar daca vin din Siria si Afganistan. Marii infractori si…

- Mama Raisei, fetița in varsta de doi ani din Dolj, care a fost omorata și lasata intr-o groapa, a vorbit despre comportamentul pe care nepotul ei, presupusul criminal, il avea cu micuța. Femeia care i-a dat viața fetiței a facut declarații importante. Iata ce a marturisit Cristina in exclusivitate pentru…

- Zece persoane au murit duminica si alte 40 au fost ranite, dintre care 9 grav, intr-un accident de autocar la Mersin, in sudul Turciei, au anuntat autoritatile turce, noteaza AFP, conform Agerpres.???????? A major accident occurred in the city of Mersin in southeastern Turkey.

- Momente cumplite pentru familia tinerei ucise de iubit, in Sibiu. Apropiații Florentinei spun ca nu știau de relația ei cu cel care a omorat-o, ci știau doar ca s-a angajat in Sibiu, fata fiind de loc din Brașov. Mama ei se pregatește sa vina in Romania pentru inmormantare.

- Cristi din Banat a trecut prin momente de panica in urma cu puțin timp. Dupa ce s-a mutat din apartamentul in care locuia, aceasta a venit sa-și viziteze mama, dar a avut parte de un șoc. A gasit-o intinsa pe jos pe femeie. Barbatul s-a gandit la ce era mai rau.