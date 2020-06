Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii alb-violeti au motive sa fie din nou cu ochii pe varianta virtuala a Politehnicii din B. Dupa duelurile inedite cu Rapid si suporterii Borussiei Monchengladbach, un reprezentant al „Baietilor in ghete” da piept lunea viitoare cu cel al unui club urias intalnit in urma cu mai bine de zece…

- De 1 mai se implinesc 57 de ani de la darea in folosinta a principalei arene a Timisoarei. Actualul „Dan Paltinisanu” a produs multe momente de bucurie, cat si clipe de tristete fanilor alb-violeti. Cu ocazia aniversarii stadionului sustinatorii Politehnicii din B au demarat o tombola care are in mod…

- Astfel, pe 28 aprilie, Politehnica ieseana a stabilit modul in care se vor desfasura examenele, cum vor fi sustinute examenele de diploma si chiar si cum va fi organizata admiterea la facultati. Un alt aspect important decis marti priveste modalitatea prin care studentii cazati in campusul universitar…

- Pe 27 aprilie 1945, s-a inființat Sportul Studențesc Iași, prima echipa a studenților din Copou. Dupa o luna, gruparea și-a schimbat denumirea in Asociația Sportiva Politehnica. Ulterior, a purtat mai multe nume: Clubul Sportiv Universitar, Știința, CSMS sau Poli Unirea. Chiar daca n-a obținut performanțe…

- Faza a treia a testelor realizate de Universitatea din Chicago pe baza medicamentului Remdesivir a aratat rezultate promițatoare in tratarea Covid-19. Marea majoritate a pacienților s-au recuperat rapid, scazindu-le febra și reușind sa scape de problemele respiratorii, fiind externați in mai puțin de…

- Noua echipa ESports a Politehnicii a facut o figura frumoasa contra echipei similare a Rapidului. Totusi, dupa doua dueluri „oaspetii” giulesteni au iesit pe plus, cu o victorie si o remiza. Scopul principal al jocurilor de FIFA dintre cele doua a fost insa strangerea de fonduri pentru lupta cu pandemia…

- Angajațiisupermarketurilor sunt printre puținii romani care merg, la propriu, laserviciu zilele astea. Adica ies din case. Unii ii invidiaza, pentru ca potavea o activitate normala, cand nimic nu e mai e normal. Doar ca se și expun:fiind in contact zilnic cu oamenii, risca sa se infecteze cu coronavirus. …

- Handbalul alb-violet s-a alaturat si el eforturilor de combatere a pandemiei cu COVID-19 in Timisoara. Desi inca exista datorii catre jucatorii lui SCM Politehnica, acestia isi doneaza o parte din veniturile lor din aceasta perioada grea catre medicii care au mare nevoie de sprijin in lupta care ne…