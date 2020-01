Momente CUMPLITE pentru WHAT'S UP. Ce s-a întâmplat cu artistul la o lună după scandalul cu POLIŢIA What's Up a pierdut mai multe concerte pe care acesta le avea programate in perioada sarbatorilor de iarna, dupa ce mai mulți organizatori de evenimente au decis sa rezilieze contractele cu celebrul cantareț. Din aceasta cauza, What's Up ar fi pierdut sume colosale. Iubita lui What's Up, primele declaratii dupa ce a fost batuta de artist. "A venit la mine, am iesit pe hol, ne-am certat" Mai mult decat atat, familia artistului ar insista ca el sa iși trateze problemele de comportament. "Daca nu a mai avut concerte, Marius a stat cuminte de sarbatori. A petrecut in sanul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte sa devina celebra in Romania, Antonia facea furori peste ocean. Iubita lui Alex Velea apare in videoclipul unor rapperi din America, imbracata sumar și filtrand cu o mulatra. Acest lucru se intampla acum 13 ani, pe vremea cand Antonia incerca sa-și caștige existența in SUA, acolo unde locuia.…

- What's Up, pe numele real Marius Marian Ivancea, nu mai are nicio restrictie dupa ce procurorii i-au facut dosar penal pentru ultraj. Magistratii au decis sa-i ridice lui What's Up masura controlului judiciar, iar artistul nu mai are nicio restrictie: poate parasi tara in cazul in care de sarbatori…

- "Noi, de ceva vreme, avem niste divergente personale. El are o perioada foarte grea, a avut un an foarte greu, iar eu, in ultima perioada, am inceput sa obosesc sa-l sustin si l-am respins. Ne-am certat, a venit la mine, am iesit pe hol, ne-am certat, a venit inapoi, ne-am certat si n-am mai rezistat.…

- What's Up, pe numele sau real Marius Ivancea, a fost reținut luni seara și condus la Secția 17 Poliție din București. Ajuns aici, artistul a continuat sa amenințe verbal polițiștii, se arata in comunicatul transmis de instituție, iar G4media.ro scrie ca in timpul controlului corporal, oamenii legii…

- Alice Badea, iubita lui What's Up, a facut lumina! Violonista a explicat clar ce s-a intamplat intre ea si artist, inainte de a pune mana pe telefon si a suna la 112. Cei doi trec printr-o perioada deloc usoara si situatia a degenerat luni seara, cand What's Up a ajuns pe mainile oamenilor legii.

- What’s Up, pe numele sau real Marius Ivancea, a fost ridicat de poliție aseara, de la domiciliul iubitei lui, dupa ce ar fi agresat-o. Spynews.ro noteaza ca artistul ar fi devenit recalcitrant dupa ce actuala lui iubita, o profesoara de muzica de 33 de ani, ar fi sunat la poliție. „Marius Ivancea…

- Au comentat dar, in final, au votat! Consiliul local a aprobat in sedinta ordinara de ieri sa plateasca Radio ZU 570.000 lei pentru evenimentul „Orasul faptelor bune”, adus in provincie pentru prima data. Spre comparatie, concertul Havasi din vara a costat orasul 100.000 euro. Alesii nu au…

- Toata lumea a fost uimita in momentul in care Liviu Dragnea si-a oficializat relatia cu iubita lui mai tinerica, Irina Tanase. Multi nu credeau in relatia lor, dar iata ca sunt in continuare impreuna, iar aceasta pare ca stie sa-si sustina iubitul aflat in spatele gratiilor.