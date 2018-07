Stiri pe aceeasi tema

- Jose Peseiro a fost amenințat cu moartea! Fostul antrenor de la Rapid traiește momente cumplite la el acasa, in Portugalia. Jose Peseiro, acum in varsta de 58 de ani, a fost numit recent la carma formației Sporting Lisabona, unde l-a inlocuit pe Sinișa Mihajlovici, care a stat doar 8 zile in funcție.…

- Andreea Raicu trece prin unele dintre cele mai complicate momente din ultimul timp. Un mesaj postat de vedeta pe o rețea de socializare le-a adus lacrimi in ochi fanilor ei, care nu se așteptau deloc la o asemena veste trista.

- Portughezul Jose Peseiro, fostul tehnician la Rapid București, a fost numit in funcția de antrenor al lui Sporting Lisabona, locul 3 in sezonul recent incheiat din Portugalia. Peseiro, care a mai antrenat-o pe Sporting Lisabona intre 2004 și 2006, a semnat o ințelegere valabila un an cu Sporting, avand…

- Mariana Moculescu a fost victima unor agresiuni fizice, fiind batuta in repetate randuri de iubitul ei de origina italiana. Mariana Moculescu a vorbit in emisiunea „Rai da’ Buni” despre situatia sa actuala. „Ieri mi-a murit si cainele, mi-am luat adio ieri de la el, avea grija de el Nidia, eu i l-am…

- Momente cumplite in Resita, dupa o furtuna care a durat o ora si a maturat totul in cale. De frica vijeliei, doi copii s-au adapostit intr-un tomberon. Au ramas insa blocati acolo iar pompierii au venit de urgenta sa ii scoata. Orasul a fost pentru doua ore sub cod portocaliu de ploi.

- Sinisa Mihajlovic (49 de ani) este noul antrenor al formatiei Sporting Lisabona, acesta semnand un contract pe trei sezoane cu alb-verzii. Tehnicianul de origine sarba a antrenat-o ultima oara pe Torino, in Serie A, iar de la inceputul anului este liber de contract. Mihajlovic il va inlocui la carma…

- Este scandal in interiorul Partidului Mișcarea Populara din Timiș! Și asta dupa ce Ramona Dzitac, o fosta membru PMP Timiș a spus ca Flavius Luca, un vicepreședinte PMP, a batut-o și a amenințat-o ca ii va taia gatul. Femeia a sunat la 112, iar o salvare și un echipaj de poliție au venit de urgența…