- Doua avalanse care au avut loc in acelasi loc in estul Turciei au facut cel putin 26 de victime. Au fost prinsi sub zapada zeci de salvatori, care fusesera trimiși la fața locului, unde avusese loc prima avalanșa cu o zi inainte, anunta autoritatile locale, conform Reuters și AFP.Guvernatorul provinciei…

- Cel putin 21 de persoane au murit miercuri cand o avalansa a avut loc in estul Turciei prinzand sub zapada zeci de salvatori trimisi la fata locului dupa ce o prima avalansa a avut loc in acelasi loc marti, au spus autoritatile locale. Guvernatorul provinciei Van, unde a avut loc dezastrul, a spus ca…

- In estul Turciei a avut loc miercuri o avalansa si 23 de persoane au murit. Avalansa a prins sub zapada zeci de salvatori trimiși la fața locului dupa ce o prima avalanșa a avut loc in același loc marți, au spus autoritațile locale, potrivit hotnews.ro Guvernatorul provinciei Van, Mehmet Emin Bilmez,…

- Președintele Tayyip Erdogan a dezvaluit prima mașina produsa 100% in Turcia, de catre un consorțiu de companii sub titulatura "Turkey"s Automobile Joint Venture Group". Noul brand TOGG iși propune sa lanseze doar vehicule electrice, in urma unei investiții totale de 3.7 miliarde de dolari pe urmatorii…

- Echipe de interventie au venit din mai multe state europene, inclusiv Romania, Italia, Grecia, Franta, Turcia si Croatia pentru a ajuta la salvarea eventualilor supravituitori. Seismul a fost urmat de nu mai putin de 250 de replici, iar ziua de 27 noiembrie a fost declarata zi de doliu national. Multi…

- Cinci adolescenti, inclusiv o tânara de 13 ani, au fost arestati dupa ce au ranit sapte politisti în timpul unui atac cu macete comis într-un cinematograf din orasul Birmingham, informeaza Press Association, potrivit Agerpres. Politistii au intervenit în cinematograful Star…

- Muzica, dans și voie buna – de toate acestea au avut parte localnicii și oaspeții prezenți la sarbatoare. Evenimentul s-a desfașurat in centrul orașului Comrat, acolo unde oamenii au savurat din bucatele tradiționale gagauze și au degustat vinul din regiune. Vedetele sarbatorii au fost vinificatorii,…

- Turcia a început luni sa expulzeze membrii straini ai gruparii Stat Islamic (SI) pe care îi ține prizonieri, anunțând expulzarea unui jihadist american și plecarea iminenta a altor 24, dintre care 11 francezi și 10 germani, scrie AFP."Un terorist strain american a fost…