Amna a povestit ca a mancat peste stricat, iar la scurt timp s-a simtit rau.

"Am mancat un peste care era stricat. Am tras-o rau cu stomacul. A fost urat de tot. Am mancat la restaurant. Mi-am anulat filmarea videoclipului, a fost urat de tot. A fost un singur peste care a nimerit la mine. Ghinion. Mi s-a facut rau dupa ce am mancat. Am ajuns direct la spital. Mancam des peste acolo si n-am simtit nimic, dar la o ora si ceva… au aparut frisoanele. La analize totul ok, dar o luna si ceva a fost groaznic. Nu stiu cum m-am tinut pe picioare la concerte. Am amanat filmarea videoclipului.…